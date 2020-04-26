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Kanye West, sonunda milyarderler listesinde
Kanye West, sonunda milyarderler listesinde
Yıllardır Forbes dergisinin milyarderler listesine girmek için çabalayan ünlü rapçi Kanye West, sonunda amacına ulaştı. Forbes, cuma günü açıklanan liste ile Kanye West'i milyarder kabul etti.
Magazin 26 Nisan 2020 - 10:54

Kim Kardashian’ın eşi ve ünlü rapçi Kanye West, Forbes dergisi tarafından resmi olarak milyarder kabul edildi.

Forbes, West’in giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi. Ancak Forbes’un açıkladığı servete itiraz eden West’e göre kendi serveti 3.3 milyar dolar.

DepoPhotos

Bloomberg’in haberine göre ünlü rapçinin muhasebecisi, Forbes’a servetinin 3 milyar dolardan fazla olduğunu gösteren belgeler sunmuş.

Yıllar sonra hayaline ulaşan Kanye, Yeezy adlı ayakkabı markasının corona virüsü salgınından dolayı değer kaybetmesi nedeniyle liste dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da iddia edildi. Markayla ilgili yeniden değerlendirme yapılması halinde Kanye West’in servetinin çok daha düşük çıkacağı öne sürüldü.

DepoPhotos

Kanye West, kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürmesiyle geçen yıl Forbes dergisine kapak olmuştu.

Forbes’a göre Kanye West’in mal varlığında ise şunlar yer alıyor: Bank of America’nın 3 milyar dolar değer biçtiği Yeezy markasının 1.26 milyar dolarlık hissesi, 17 milyon dolar nakit, 35 milyon dolar borsa yatırımı, 21 milyon dolarlık gayrimenkul, 3 milyon 845 nin 162 dolarlık araç ve 294 bin 50 dolarlık çiftlik hayvanı.

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