Kanye West’e 7 milyon liralık dava: 13 kostümü iade etmedi

Mart 2020'de ünlü modacı David Casavant, Kanye West'e kiraladığı 49 parça kostümden 13'ünü iade etmediği için ünlü rapçiye dava açıyor.

Sozcu.com.tr

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TMZ’nin haberine göre ünlü modacı David Casavant, Kanye West için 221 bin dolarlık ödenmemiş kiralama ücreti ve 195 bin dolarlık eksik 13 ‘nadir, parça’ için dava açıyor.

Casavant’ın faturasında listelenen 49 ürün arasında, Helmut Lang tarafından tasarlanan, çok eskitilmiş eski bir mavi kot ceket de var.

Casavant, 2014 yılında onunla çalışmaya başladı. Tennessee doğumlu, NYC merkezli tasarımcı ayrıca Travis Scott, Rihanna, Paul McCartney, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Pharrell, Lorde, Tom Brady, 21 Savage gibi isimlerle de çalıştı.

Casavant, şimdi yaklaşık 7 milyon liralık tazminatla West’e dava açıyor.

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