Kanye West’ten tepki çeken protesto

Instagram hesabından bir video paylaşan ABD'li rapçi Kenya West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı.

ABD'de 2020’nin Kasım ayında düzenlenecek seçimlerde başkanlık yarışına katılacağını duyuran Kenya West, dikkatleri üzerine çekmişti. Milyarder iş insanı Elon Musk gibi isimlerin desteğini arkasına alan ünlü rapçi Kanye West, 2 hafta sonra sözünden döndü ve yarıştan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Kanye West, herkesi şaşkına çeviren bir video paylaşarak yine sansasyonel bir harekete imza attı.

TEPKİ ÇEKEN PROTESTO



Kanye West dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Grammy ödülünü klozete koyarak üzerine tuvaletini yaptı ve bu anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Kanye West, paylaştığı videoya “Bütün müzisyenler özgür olacak” notunu düştü. West’in paylaştığı video sosyal medya kullanıcılar tarafından büyük eleştiri topladı. Birçok takipçisi ünlü isme “iğrençsin” mesajını attı. West, 2013 senesinde bu ödülün sahibi olmuştu.