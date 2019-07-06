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Kapak açmada Nurgül Yeşilçay farkı!
Kapak açmada Nurgül Yeşilçay farkı!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kısa sürede ünlü isimler arasında hızla yayılan 'döner tekme ile şişe kapağı açma akımı'na katıldı.
Magazin 6 Temmuz 2019 - 09:12

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde çekimlerine başlayacağı film öncesi dinlenme sürecinde olan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı video ile hem güldürdü hem de popüler gündemi ne kadar yakından takip ettiğini göstermiş oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan döner tekme ile şişe kapaığı açma akımına kayıtsız kalmadığını göstermek isteyen Yeşilçay ancak bunu son derece farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Paylaştığı videoda elindeki oklava ile yufka açtığı görülen Yeşilçay bir anda elindeki oklava yardımıyla karşısında duran şişenin kapağını açıyor. Başarılı oyuncu bu görüntüyü; “Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!” notuyla paylaştı.

 

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