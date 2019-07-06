Kapak açmada Nurgül Yeşilçay farkı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde çekimlerine başlayacağı film öncesi dinlenme sürecinde olan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı video ile hem güldürdü hem de popüler gündemi ne kadar yakından takip ettiğini göstermiş oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan döner tekme ile şişe kapaığı açma akımına kayıtsız kalmadığını göstermek isteyen Yeşilçay ancak bunu son derece farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Paylaştığı videoda elindeki oklava ile yufka açtığı görülen Yeşilçay bir anda elindeki oklava yardımıyla karşısında duran şişenin kapağını açıyor. Başarılı oyuncu bu görüntüyü; “Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!” notuyla paylaştı.