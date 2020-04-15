Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filminin konusu ve oyuncuları…

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı filminin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer almaktadır. Film, 14. Antalya Film Festivali'nde “En İyi 2. Film” ödülünü kazandı. Zeki Ökten “En Başarılı Yönetmen” Kemal Sunal'da “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini almıştır. Film Cihangir'de çekilmiştir.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kapıcı Seyit

Bilge Zobu – Zafer – İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ – Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ – Votkacı sarhoş – Apartman sakini

Sevil Üstekin – Hacer – Seyit'in eşi

Can Kolukısa – Fehmi – İlk yönetici

Güner Sümer – Nuri – Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen – Übeyit

Özcan Özgür – Mahir – Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren – Apartman sakini

Yüksel Gözen – Müdür Mithat – Apartman sakini

Ekrem Dümer – Doktor – Apartman sakini

Hikmet Gül – Makbule – Meraklı apartman sakini

Güler Ökten – Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez – Leyla – Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan – Selma – Memur Ferit'in kızı