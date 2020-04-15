Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filminin konusu ve oyuncuları…

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı filminin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer almaktadır. Film, 14. Antalya Film Festivali'nde “En İyi 2. Film” ödülünü kazandı. Zeki Ökten “En Başarılı Yönetmen” Kemal Sunal'da “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini almıştır. Film Cihangir'de çekilmiştir.
KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU
Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.
KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Kapıcı Seyit
Bilge Zobu – Zafer – İkinci yönetici, Emekli albay
Sevda Ferdağ – Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız
Şevket Altuğ – Votkacı sarhoş – Apartman sakini
Sevil Üstekin – Hacer – Seyit'in eşi
Can Kolukısa – Fehmi – İlk yönetici
Güner Sümer – Nuri – Apartman sakini, Galerici
Feridun Çölgeçen – Übeyit
Özcan Özgür – Mahir – Apartman sakini, Hırsız
Mine Zeren – Apartman sakini
Yüksel Gözen – Müdür Mithat – Apartman sakini
Ekrem Dümer – Doktor – Apartman sakini
Hikmet Gül – Makbule – Meraklı apartman sakini
Güler Ökten – Fehmi'nin eşi
Fatoş Tez – Leyla – Votkacı sarhoşun eşi
Gülten Ceylan – Selma – Memur Ferit'in kızı