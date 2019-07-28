Kapımdaki Casus filminin konusu nedir? İşte Kapımdaki Casus filminin oyuncuları…

Kapımdaki Casus filmi, Jackie Chan’in kliplerine göndermeler yapmakta hatta Chan’in gerçek hayattaki çocukluğuna kaynaklık etmektedir.Filmin çekimleri Ekim 2008’de New Mexico’daki Rio Rancho kentinde başlayıp Aralık 2008’de sona ermiştir.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN KONUSU

Bob Ho, CIA gizli ajanı olarak çalışmaktadır. 3 çocuklu dul bir kadın olan Gillian ile tanıştıktan sonra emekli olup normal bir hayat sürmeye karar verir. Gillian’ın çocukları Bob’dan hoşlanmamaktadır. Gillian’ın babası rahatsızlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Gillian çocuklarını bırakıp hastaneye gitmek zorunda kalır. Çocuklara göz kulak olması için Bob’ı görevlendirir.

Bob yemek yapmak ve diğer ev işlerinde beceriksizdir. Bir de çocukların Bob’a yaptığı eşek şakaları ve diğer küçük düşürücü hareketleri karşısında dayanamaz ve yardım için arkadaşı Colton’dan gizli casus aletlerini eve getirmesini ister. Gizli casus eşyalarını eve yerleştiren Bob, çocukların yaramazlıklarıyla bu şekilde baş eder. Bütün bunlar olurken Bob’ın zamanında hapse gönderdiği Anton Poldark hapisten kaçar ve Bob’ın casus arkadaşı Colton’ın Bob’ın bilgisayarına gönderdiği gizli bir dosyanın peşine düşer.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI

Jackie Chan – Bob Ho: CIA ajanı ve Gillian’ın sevgilisi.

Amber Valletta – Gillian: Bob’ın sevgilisi.

Madeline Carroll – Farren: Gillian’ın 13 yaşındaki üvey kızı.

Will Shadley – Ian: Gillian’ın 10 yaşındaki oğlu.

Alina Foley – Nora: Gillian’ın 4 yaşındaki kızı.

Magnús Scheving – Anton Poldark: Rus bir terörist.

Billy Ray Cyrus – Colton James: Bob’ın ortağı.

George Lopez – Glaze: Bob’ın patronu

Lucas Till – Larry: Poldark için çalışan bir genç.

Katherine Boecher – Tatiana Creel: Poldark’ın sevgilisi.

Jeff Chase – Rus gangster.