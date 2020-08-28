Kaptan Amerika: Kış Askeri kaç yılında vizyona girmiştir? Kaptan Amerika Kış Askeri konusu ve oyuncuları…

Marvel Comics’in çizgi roman serisinden uyarlanan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Televizyon izleyicileri, Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Birbirinden ünlü oyuncuların olduğu Kaptan Amerika: Kış Askeri’nin konusu ve oyuncuları…

Nick Fury'nin yeni projesi ile Kaptan Amerika ile planlar yapar ve olayla gelişir. Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşlerin yaptığı Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ KONUSU

Nick Fury Kaptan Amerika ya algı projesi adını verdikleri bir projeden söz eder. Helikoptaşırlar gökyüzüne sabitlenecek ,dakikada 1000 düşman öldürme yeteneğine sahip olacak ve düşmanı DNA sından tanıyarak etkili bir koruma aracı olarak kullanılacaktır. Steve bu fikre sıcak bakmaz. Nick Fury proje ile ilgili dosyaları görmek istediğinde yetkilerinin kaldırıldığını öğrenir. Kimin yetkisi ile olduğunu sorunca bilgisayar Nick Fury der. Ortada bir oyun döndüğünü anlayan Fury S.H.I.E.L.D patronuna algı projesini bir süre ertelemesi gerektiğini söyler.

KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ OYUNCULARI

Chris Evans

Samuel L. Jackson

Scarlett Johansson

Robert Redford

Sebastian Stan

Anthony Mackie

Cobie Smulders

Frank Grillo

Maximiliano Hernández

Emily VanCamp

Hayley Atwell

Toby Jones