Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela konusu ne, oyuncuları kimler?
KARA BELA KONUSU
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ
Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
KARA BELA OYUNCULARI
Cengiz Bozkurt – Kudret
Seda Bakan – Burcu
Erkan Kolçak Köstendil – Güven
Cihan Ercan – Efkan
Berat Yenilmez – Zabita Amiri
Tarik Ünlüoglu – Atilgan
Istar Gökseven Komiser
Erdal Tosun – Damat baba
Hakan Salinmis – Palyaço
Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist