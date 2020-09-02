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Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela konusu ne, oyuncuları kimler?
Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela konusu ne, oyuncuları kimler?
Komedi severlere keyifli anlar yaşatacak Kara Bela filminde orta yaşlı Kudret'in sakin yaşamı, peşlerindeki katillerden kurtulup hayatta kalma mücadelesine dönüşen bir yolculuk yüzünden altüst olur.
Magazin 2 Eylül 2020 - 15:30

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

KARA BELA OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt – Kudret

Seda Bakan – Burcu

Erkan Kolçak Köstendil – Güven

Cihan Ercan – Efkan

Berat Yenilmez – Zabita Amiri

Tarik Ünlüoglu – Atilgan

Istar Gökseven   Komiser

Erdal Tosun – Damat baba

Hakan Salinmis – Palyaço

Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist

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