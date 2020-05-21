Kara Bela filmi nerede çekilmiştir? Kara Bela konusu ne, oyuncuları kim?

Leyla ile Mecnun dizisi ile adını milyonlara duyuran Burak Aksak’ın yönetmenliğini yaptığı Kara Bela filmi bu akşam televizyonlarda olacak. Kadrosunda ünlü oyuncuları barındıran Kara Bela filminin konusu internette araştırılıyor. İşte Kara Bela filmi ile ilgili tüm detaylar…

Burak Aksak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Kara Bela filmi, vizyona girdiği 2015 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olmuştu. Bu akşam Türk televizyonlarında seyircisi ile buluşacak Kara Bela filminin konusu ne? Kara Bela nerede çekildi, oyuncuları kim? Tüm ayrıtılar haberimizde…

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.



KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

KARA BELA OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt – Kudret

Seda Bakan – Burcu

Erkan Kolçak Köstendil – Güven

Cihan Ercan – Efkan

Berat Yenilmez – Zabita Amiri

Tarik Ünlüoglu – Atilgan

Istar Gökseven Komiser

Erdal Tosun – Damat baba

Hakan Salinmis – Palyaço

Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist