Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti! İlk kez konuştu

Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara Keough Bosworth, geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu. Ancak oyuncunun yeni doğan bebeği nadir görülen omuz distosisi sorunuyla karşılaşınca 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

BEYNE CİDDİ ZARAR VERDİ

Corona virüsünden korunmak isteyen çift, herhangi bir tıbbi yardım almadan bebeklerini evde dünyaya getirme kararı aldı. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı. McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, “omuz distosisi” sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra bebeğin ölümüne neden oldu.

6 NİSAN’DA DOĞDU 12 NİSAN’DA HAYATINI KAYBETTİ

Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth’un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Altı günlük olan McCoy’a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak kurtarılamadı.

“TANRIYA BEBEĞİMİ KURTARMASI İÇİN DUA ETTİM”

Geçtiğimiz Nisan ayının 12’sinde meydana gelen bu olayın ardından Kara Keough ve eşi Kyle ilk kez online bir röportaja konuk oldu. Çift, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Kara Keough ağlayarak “Tanrı’ya bebeğimi kurtarması için dua ettim” diye konuştu.