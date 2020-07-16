Kara Kule filmi kaç yılında çekilmiştir? Kara Kule konusu ne, oyuncuları kim?
Yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in yaptığı ve 2017 yılında vizyona giren Kara Kule filminde, Matthew McConaughey ve Idris Elba gibi ünlü oyuncularla oynamıştır. Stephen King’in toplamda 7 ciltlik serisinden uyarlanan Kara Kule filminin konusu ve oyuncuları…
KARA KULE KONUSU
Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.
KARA KULE OYUNCULARI
Katheryn Winnick
Matthew McConaughey
Idris Elba
Abbey Lee
Jackie Earle Haley