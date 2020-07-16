Kara Kule filmi kaç yılında çekilmiştir? Kara Kule konusu ne, oyuncuları kim?

Kara Kule filmi kaç yılında çekilmiştir? Kara Kule konusu ne, oyuncuları kim?

Kadrosundaki birbirinden ünlü oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Kara Kule filmi, bu akşam ekranlarda olacak. Stephen King'in çok sevilen romanından uyarlanan Kara Kule filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in yaptığı ve 2017 yılında vizyona giren Kara Kule filminde, Matthew McConaughey ve Idris Elba gibi ünlü oyuncularla oynamıştır. Stephen King’in toplamda 7 ciltlik serisinden uyarlanan Kara Kule filminin konusu ve oyuncuları…

KARA KULE KONUSU

Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.

KARA KULE OYUNCULARI

Katheryn Winnick

Matthew McConaughey

Idris Elba

Abbey Lee

Jackie Earle Haley