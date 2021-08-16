Karadenizli sevilen sanatçı Cimilli İbo yaşamını yitirdi
Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eylül 2020'de yakalandığı corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, yoğun bakıma alındı, böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ve 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo’nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.