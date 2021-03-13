Karahan Çantay’ın kardeşi: Birbirimize çok bağlıydık

Eski manken Karahan Çantay, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 7 Mart’ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay’ın cenazesi THY’nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul’a getirildi.

Karahan Çantay’ın cenazesi İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Eski mankenin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alındı. Çantay’ın yarın Ankara’nın Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

“ÇOK YAKINDIK”

Cenazeyi teslim alan acılı kardeşi Erinç Çantay, “En son Türkiye’deyken görüşmüştük. Telefonla görüntülü olarak devamlı görüşüyoruz zaten. Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Birbirimize çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok. Çok yakındık. Yazılanlar için de çok üzülüyoruz” diye konuştu.

“HEPSİNİ AFFEDECEK BİR YÜREĞİ VARDI”

Sahip çıkılmadı iddialarıyla ilgili olarak kardeşi Çantay, “Allah’a havale ettik artık bir şey demiyorum. O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun.” dedi. (DHA)

