Karan ne demek? Karan ismi anlamı nedir?

Karan ismi Türkiye'de sık kullanılmayan bir isim olduğu için vatandaşlar tarafından anlamı merak ediliyor. Özellikle Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in çocuğuna Karan adı verilmesiyle gündeme gelen Karan adının anlama geldiğine dair detaylar şu şekilde...

Erkek çocuklara verilen bir isim olarak tercih edilen Erkek isminin anlamı merak ediliyor. erkek adının anlamı ne? Fahriye Evcen oğlunun adının Karan olmasıyla merak konusu olan Karan’ın anlamı ne?

KARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK’nın ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde ‘Karan’ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.

Karan isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit. Kahraman, yürekli, karanlık.