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Karanlık Sular filmi konusu ve oyuncuları
Karanlık Sular filmi konusu ve oyuncuları
Aksiyon dolu senaryosuyla macera filmi sevenlerin ilgisini çeken Karanlık Sular filminin kadrosunda yetenekli isimler yer alıyor.
Magazin 5 Eylül 2020 - 16:10

Karanlık Sular gerilim içerikli konusuyla dikkat çekiyor. Köpek balığı saldırısıyla heyecanın doruğa ulaştığı Karanlık Sular filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

KARANLIK SULAR OYUNCULARI

Blake Lively,
Angelo Lozano Corzo,
Jose Manuel Trujillo Salas
Sedona Legge

Karanlık Sular konusu ve oyuncuları… Karanlık Sular'da kimler oynuyor?

KARANLIK SULAR KONUSU

Karayip Korsanlarından tanıdığımız Óscar Jaenada ve Gossip Girl'ün güzel oyuncusu Blake Lively'nin başrollerini paylaştığı Amerikan yapımı uzun metraj film Nancy’nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alıyor.

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