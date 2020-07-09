Karanlık Sular konusu ve oyuncuları… Karanlık Sular’da kimler oynuyor?
Karanlık Sular televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…
KARANLIK SULAR KONUSU
Karayip Korsanlarından tanıdığımız Óscar Jaenada ve Gossip Girl’ün güzel oyuncusu Blake Lively’nin başrollerini paylaştığı Amerikan yapımı uzun metraj film Nancy'nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alıyor.
KARANLIK SULAR OYUNCULARI
Blake Lively,
Angelo Lozano Corzo,
Jose Manuel Trujillo Salas
Sedona Legge