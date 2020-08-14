Karantina berberi Ahu Yağtu!

Oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Annesinin ve oğlu Kemal'in saçlarını keserken gördüğümüz Ahu Yağtu, bu konudaki hünerini gözler önüne serdi.

Corona virüsü sonrası milyonlarca insan kendisini evinde karantina altına almış ve yaklaşık iki ay boyunca da evinde kalmıştı.

Bu süre zarfında mutfağa girip ekmek yapmayı öğrenmiş olsak bile saç tıraşı konusu en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Evde kaldığımız süre zarfında bazı isimler tıraş makinesini ellerine alıp bu sorunu çözerken bazıları da hayatın normale dönmesini beklemeyi tercih etti.

Sorunu kendi yöntemleriyle çözmeyi tercih eden Ahu Yağtu, saç tıraşı konusunda başarılı bir iş ortaya çıkarınca annesi ve oğlu bu yöntemi kullanmaya devam etti.

Ahu Yağtu da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı video üzerinden normalleşme süreci başlamış olmasına rağmen saç tıraşı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.