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Karantina Eda’yı çatıya çıkardı
Karantina Eda’yı çatıya çıkardı
Evde kaldığı süre zarfında yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla kendisinden söz ettiren Eda Taşpınar, güneşi görünce kendisini çatıya attı.
Magazin 13 Nisan 2020 - 15:50

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, corona virüsünden korunmak için günlerdir ev karantinasında. Yanık tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan Taşpınar, evden çıkamayınca çareyi çatıya çıkmakta buldu.

Bronzlaşmak için güneşin altında saatlerce kalan Eda Taşpınar, güneşlenmek için kendine yeni bir çözüm buldu. Sosyetik güzel, dün saat 16.00 civarında Rumelihisarı’ndaki dairesinin çatısına çıktı.

Havlusunu serip kendi güneş yağlarını da süren Taşpınar, güneşin tadını çıkardı.

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Son güncelleme: 15:52 - 13.04.2020
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