Karantina Kim Kardashian’a yaramadı

Kim Kardashian, eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kurallarını uyguluyor. Karantinada çocuklarla baş etmekte zorlanan Kardashian, beşinci çocuk fikrinden vazgeçmişti. Ünlü isim, “Dört çocukla evde olunca bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor” şeklinde konuşmuştu.

“MİSAFİR ODASINDA SAKLANIYORUM”

Kim, geçtiğimiz gün yayınladığı video ile herkesi güldürdü. Videoda, çocuklarıyla ilgilenmekten yorulmuş ve kendisine vakit ayıramayan Kim’i görüyoruz. Ünlü isim videosunda: “Misafir odasında saklanıyorum millet. Çünkü çocuklarım beni yalnız bırakmıyor. Yalnızca kendim için ufak bir eğlence. Tüm yapmak istediğim bu” diyerek isyan etti.