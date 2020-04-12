Karantina Söyleşileri | Wilma Elles: Cesaret ve onur kavrami önemli

Corona virüsü nedeniyle çocuklarıyla birlikte kendisini evinde karantina altına alan başarılı oyuncu Wilma Elles, virüsten nasıl korunduğunu, bu süreçte kilo almamak için neler yaptığını ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden corona virüsü salgını nedeniyle FC Türkiye’de de hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar kendilerini evlerinde karantinaya alarak virüsten korunmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de ismini ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide ‘Caroline… Enke’ karakteri ile duyuran Wilma Elles oldu. Karantina Söyleşileri’nin yeni konuğu

Wilma Elles, salgın sürecinde neler yaptığını, formunu nasıl koruduğunu ve aşk hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Corona virüsü salgını sizi nasıl etkiledi?

Yeni bir projeye başlayacaktım Almanya’da maalesef ertelendi. Birçok açılış ve reklam projeleri vardı geçici olarak iptal oldu, üzücü bu durum ama önemli olan sağlık. Hasta olanları düşünerek sağlığımıza dua etmemiz gerek. Finansal kayıptan öte sağlık daha önemli.

Bu süreçte en çok ne yapmayı özlediniz?

En çok babamla olmak isterdim. Kronik hastalığı olarak yüksek tansiyonu var ve 65 yaş üstü o yüzden bu zamanlarda, görüşemiyoruz. Evde kalması için sürekli uyarıyorum onu.

Virüsten korunmak için sizin aldığınız tedbirler nedir?

Şu an dışarı çıkarken kesinlik maske takıyorum. Dışarı çıkınca maske takımını yanlış uygulayan insanlar görüyorum. Maske takarken burnu özen gösterilmeli. Marketten gelince ellerimi 30 saniye yıkıyorum kremlerimi sürmeyi ihmal etmiyorum.



Bu süreçte evde kalan birçok insan kilo almaktan korkuyor. Siz nasıl tedbirler alıyorsunuz?



Evde 20 dakika jimnastik yapıyorum. Telefonla evin içinde görüştüğüm zaman muhakkak evin içerisinde yürüyorum hareket ediyorum oturmaktan kaçınıyorum. Buğdaydan üretilen özel bir kahve kullanıyorum, süt ve tarçın ile onu sürekli. içiyorum. O beni tok tutuyor.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Hayatınızda birisi var mı?

Hayatımda biri var evet. Daha önce iş yoğunluğundan dolayı pek görüşemedik ama Corona görüşmemiz için adeta bir vakit oluşturdu.

Beyefendi magazin camiasından mı peki? Mesleğini sorsak…

Ne iş yaptığını ve kimliğini şu an açıklamak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda bizi yan yana görebilirsiniz…

Karşı cinste en çok nelerden etkilenirsiniz?

Bir erkek tam adam olmalı. Güçlü manevi bir duruş benim için çok önemli. Bunun yanı sıra cesaret ve onur kavramı önemli. Ne istediğini bilen ve onun için savaşan biri beni etkiler. Beni soğutan en büyük özellik yalan söylemesidir.



Corona virüsü salgını sebebiyle sanki dünya durdu. Bu süreç size neler düşündürttü? Şu ana kadar hangi dersleri çıkardınız?

Keşke bunu daha olumlu bir şekilde görseydik ama ister istemez dünya vatandaşı olduk. Bu virüse karşı verilen savaşta özellikle gördük ki herkes tek tek büyük bir etki yaratabilir. Doğada hızlı adapte olan kazanır.

Sevenlerinize tavsiye edeceğiniz albüm/film/kitap var mı?

Kişisel geliştirme kitaplar okumaya çok seviyorum. Nasıl vücudumuza bakim yapıyorsak ruhumuza da sürekli bakim yapmalıyız…

En son olarak Arka Sokaklar dizisinde gördük sizi, polis karakterini canlandırmak nasıl bir duygu ?

Arka Sokaklarda oynamak çok keyifliydi. Ekibin çalışma stilini çok beğendim. Polis rolü de tam bana göre. Ne kadar aksiyon, benim için o kadar iyi.



Türkiye’de örnek aldığınız veya beğendiğiniz oyuncu ve şarkıcıları sorsak kimleri bu listeye eklersiniz?

Gerçekten farklı farklı karakterlerde inandırıcı olan oyuncuları severim. Herkes kendini oynayabilir ama başka bir karaktere girince gerçek oyunculuk o zaman başlıyor. Mesela Demet Akbağ ve Yurdaer Okur’u çok severim.