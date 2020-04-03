Karantina süresini dolduran Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu

Survivor için bulunduğu Dominik'ten 20 gün önce dönen ve karantinaya giren Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu.

Hakan Hatipoğlu, 20 gün önce Dominik’ten Türkiye’ye gelmiş ve eşi Gizem Hatipoğlu ile kızı Lila’yı riske atmamak için kendisini 15 gün karantinaya almıştı.



Karantina süresi dolan Hatipoğlu bu süre içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi göstermedi.



‘BOMBA GİBİ BİTİRDİK’

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Hatipoğlu, “Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurtdışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim” dedi.