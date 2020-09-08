Karantinada ev işlerini bir üst seviyeye çıkardılar!

Heidi Klum, Amanda Holden, Lizzie Cundy ve daha birçok isim... Ünlü isimler karantinada sıkıcı ev işlerini ya bikiniyle, ya da üstsüz yaparak bambaşka bir seviyeye taşıdı. Görenler ise ev işlerini yaparken bile seksi görünen ünlü isimleri şaşkınlıkla izledi.

Corona virüsü salgını bitiş çizgisine henüz yaklaşmamışken, Heidi Klum, Lizzie Cundy, Amanda Holden ve Jessica Shears gibi isimler ev işlerini yaparken de seksapelliklerinden ödün vermedi. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu paylaşımları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Heidi Klum, bahçesindeki bitkilerini üstsüz sularken görenlerin hayal gücünü biraz çalıştırmaya davet ediyor. Islak saçlarını geriye tarayıp sadece bikini altı giyen 47 yaşındaki yıldız, böylece kusursuz fiziğini de sergilemiş oldu.

Love Island adlı programın yıldızı Jessica Shears, çamaşır asarken dantelli iç çamaşırı giymeyi tercih etti.

Lizzie Cundy ise bu akımın tacını taşıyan ünlülerden. 52 yaşındaki Cundy, bahçe işlerini seksi bikinileriyle yapmaya karar verdi.

Adeta mini bir bikini defilesi yapan Cundy, bahçesinde ütü yaparken kırmızı halı sermeyi de ihmal etmedi.

The Pussycat Dolls grubundan Nicole Scherzinger, geçen aylarda parlak bir tulum giyerek yerleri silerken bile göz kamaştırıcı olunabileceğini gösterdi.

Amanda Holden, abiye elbisesiyle çöp atmakla kalmadı, çimleri biçerken gelinlik bile giydi. 42 yaşındaki ünlü isim, karantinanın ilk günlerinde uzun pembe elbise ve topuklu ayakkabılarıyla çöpleri boşaltarak bu akımın öncülerinden biri oldu.

Sosyal medya trendlerini yakından takip eden Katie Price da, Amanda Holden’dan ilham alarak gelinliğiyle yerleri süpürdü.