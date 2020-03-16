Karantinaya alınan sunucu isyan etti

Sunucu Burak Akkul, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede korona virüs tedavisi gördüğünü söyledi. Korona testi yapıldığını ancak sonucunu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, yetkililere seslendi.

Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi korona virüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi.

COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Yurt dışında korona virüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara’da Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.