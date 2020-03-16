Karantinaya alınan sunucunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

48 yaşındaki sunucu Burak Akkul, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akkul, eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede Corona virüsü tedavisi gördüğünü söylemişti.

Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi, Corona virüsü şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Akkul, yaptığı ilk paylaşımla Corona virüsü testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söylemişti.

İkinci kez paylaşım yapan Akkul, “Bana şu anda Corona pozitif tedavisi uyguluyorlar” dedi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Akkul, şu ifadeleri kullandı:

* Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek, kırmak değildi tabi ki.

* Bir ihtiyacımızı gidermek sonucu öğrenmekti.

* Sizlerin çok önemli yardımıyla, gerçekten çok teşekkür ederim, herkes paylaştı.

* Bu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi.

* O video, misyonunu tamamladı.

* Bana şu anda Corona pozitif tedavisi uyguluyorlar, çok da güzel uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum.

* Sizi, ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim.

“EŞİM EVE GÖNDERİLDİ”

Türkiye’de kimliği belli olan ilk vaka olan Akkul, eşi Seda’da semptomlar bulunmadığını ve eve gönderildiğini söyledi.

İSYAN ETMİŞTİ

Ünlü sunucu, yaptığı ilk paylaşımda 5 gündür hastanede Corona şüphesiyle karantinada olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtmişti.

Akkul, paylaşımında Corona testi yapıldığını ancak sonucu öğrenmediğini söyleyip isyan etmişti.

COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Yurt dışında korona virüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.