Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları 4 oyuncuları…

Karayip Korsanları serisinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde filmi, çekilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. İşte Karayip Korsanları konusu ve oyuncu kadrosu...

Karayip Korsanları'nın ilk ile 2003'te vizyona giren, Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filmi serinin dördüncü filmi olarak vizyona girdi. İşte konusu ve oyuncuları…

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı’nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal’ın gemisi “Kraliçe Anne’in İntikamı”na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi oyuncu kadrosunda Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench yer alıyor.