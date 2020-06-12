Karayip Korsanları Dünyanın Sonu filmi konusu ne? Karayip Korsanları 3 oyuncuları kimler?

Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. İşte Karayip Korsanları 3: Dünyanın sonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Karayip Korsanları filmi serisinin üçüncü filmi Ölü Adamın Sandığı ile izleyici karşısına çıkıyor. Jonny Deep efsane rolü Jack Sparrow ile hafızalara kazındığı film Peki Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu konusu ne, oyuncuları kimler?

FİLMİN KONUSU NE?

Kaptan Jack Sparrow’u Davy Jones’un sandığındaki tuzaktan kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturmaya kararlı olan Will Turner ile Elizabeth Swann, çaresiz kalır ve Kaptan Barbossa ile ittifak yapar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer. Burada sevimli ve kurnaz Çinli korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen Uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır.

Korsanların her biri sadece kendi hayatı ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

Bill Nighy

Stellan Skarsgård

Jack Davenport

Tom Hollander

Chow Yun-Fat

Geoffrey Rush