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Kardashian ve Jenner ailelerinden geleneksel Christmas kartı
Kardashian ve Jenner ailelerinden geleneksel Christmas kartı
Kardashian ve Jenner ailelerinin kadınları, her yıl çıkardıkları Noel kartını dün sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ne var ki karede Kendall Jenner'ın olmaması dikkat çekti.
Magazin 25 Aralık 2018 - 08:58

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kardashian ve Jenner aileleri gelenekselleşen Noel kartlarını çıkardı. Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner’ın çocuklarıyla birlikte yer aldıkları karede bir tek Kendall Jenner yoktu.
kendalljennerOnun yokluğu sosyal medyada merak konusu oldu. Kimi ‘Çocuğu olmadığı için herhalde dışladılar’ dedi kimi ‘Yazık bu Kendall’a’… Tepkiler bir anda öyle büyüdü ki Khloe Kardashian sosyal medya hesabınadn bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
kendall1Kendall Jenner’ın fotoğraf çekimine gelememesinin sebebini yazan Khloe, ünlü modelin o gün, işiyle ilgili bir başka çekimde olduğunu belirtti. Ayrıca ‘Yazık’ diye yorum yapanlara da ‘Neden yazık olsun ki’ diye tepki verdi.
kendallSosyal medya tabii boş durmadı. Çekim dolayısıyla karede yer alamayan Kendall’ı kareye dahil etmeyi başardı…

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