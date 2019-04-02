Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm 2. fragman: ‘Herkes kim olduğunu görecek!’ (Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı izle)

KARDEŞ ÇOCUKLARI 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



KARDEŞ ÇOCUKLARI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KARDEŞ ÇOCUKLARI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Umay, Cemal’in hayatta olduğunun ortaya çıkmaması için Cemal ile konuşarak bu duruma el atmaları gerektiğini söylüyor. Ayrıca Cemal’in buralardan gitmesi gerektiğini ve Ümran’dan uzak olması gerektiğini söylüyor. Cemal hastalıklı bir şekilde ‘Ümran nerede ben orada’ diyor. Ümran Cemal’in ona gelmesiyle acı gerçekle yüzleşiyor. Umay’ın Cemal ile iş birliği yaptığını da öğreniyor. Ümran Cemal’i görür görmez ona bir yumruk indiriyor. Cemal Ümran’ı tehdit ederek Umay’ın kölesi olacağını onun da karısı olarak kalmaya devam edeceğini söylüyor.

REŞAT GEÇMİŞİN PEŞİNDE

Reşat, Umay ile Yıldırım arasında bir geçmiş bağı olduğunu öğreniyor. Yaptırdığı araştırma sonucunda Umay ile Yıldırım’ın birbirlerini tanıdığını öğreniyor. Yıldırım da o sırada Reşat için gerekli organın bulunduğu haberini getiriyor. Ama kafasında soru işaretleri ile boğuşan Reşat onları dağılmış bir halde karşılıyor. Bu arada Umay'ın gelecek planları Reşat için de sürpriz olur.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

ÜMRAN UMAY’A SALDIRIYOR

Ümran kızını korumak diğer yandan da yalanlara karşı ayakta durmak zorunda kalıyor. Umay'ın ise kendi geleceğini Ümran'ın eline bırakmaya hiç niyeti yok. Ümran, Umay’ı yakalayıp ona saldırıyor. Umay’a hesap sorarak ‘sen benim yüzümden mi sevdiğim adamın koynuna girdin’ diyerek onu yerlerde sürüklüyor.

HAYAT- HAYAL KAPIŞMASI

Hayat ve Hayal arasında ise bütün şiddetiyle Volkan krizi patlıyor. Hayal Hayat’ın odasına dayanıp ‘o iki yüzlü yalancı ile konuşacağım’ diyerek ortalığı birbirine katıyor. Kızlar arasında yaşananlar, herkesi etkiler.

YILDIRIM TEHLİKEDE

Cemal'in, Ümran'ı kıskançlığı artıyor. Bu durum Yıldırım için büyük tehlike arz ediyor. Yıldırım başına geleceklerden habersiz Ümran’ın sırlarını öğrenmeye başlıyor.