Kardeş Çocukları 11. yeni bölüm fragmanı geldi! Hayat hastanelik oluyor!

Kardeş Çocukları 11. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Pazar akşamları Star TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Hayat içtiği ilacın etkisi ile kendini kaybediyor. Volkan çektiği videoda İdil'in Hayat'a yaptığını görüyor. Hayat hastaneye kaldırılıyor. Ümran kızını koruyamadığı için gözyaşı döküyor. Yıldırım, Ümran'a 'babamı gördüm demişti ya, evet gördü' diyor. Umay da buz sözleri şaşkınlıkla dinliyor. İşte Kardeş Çocukları 11. yeni bölüm fragmanları...

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

KARDEŞ ÇOCUKLARI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cemal, Ümran'ın peşinden ayrılmıyor. Hatta evin önüne kadar geliyor. Ümran Hayat'I görünce arabaya binmek zorunda kalıyor. Yıldırım da uzaktan olanları izliyor ve onları takip ediyor. Yıldırım trafik polisi Ümran ve Cemal'I durdurmuşken arabasından inip ikisinin karşısına çıkıyor. Ümran, Cemal'I Yıldırım'dan uzak tutmak istiyor. Ümran bu zor sınav ile baş etmeye çalışıyor. Cemal'in Ümran'a karşı kıskançlığı daha da artıyor.

UMAY İLE REŞAT ARASINDA ŞİRKET KRİZİ

Umay ile Reşat arasında büyük bir kriz daha çıkıyor. Umay tekstil fikri ile ailede de ortalığı karıştırıyor. Lebriz Umay'ın şirket içinde şirket atılımından hiç hoşlanmıyor. Şirket krizi yeni sürprizler getiriyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

UMAY'IN BÜYÜK GECESİ

Umay Rezzan'ın gözüne Hayat'ı soka soka markasının tanıtımına hazırlanıyor. Hatta fikri de ondan aldığını söyleyen Umay hazırladığı koltuk kumaşlarından gençleri giydiriyor. Hayat ve Hayal de bu nedenle podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Umay'ın gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı büyük gece başlıyor. O gece de Ümran da güzelliği ile göz dolduruyor. Yıldırım gözlerini Ümran'dan alamıyor. Ümran ve Yıldırım arasındaki yüksek tansiyonu fark eden Rezzan'ın dikkatini Ümran'a veriyor. Bu arada Cemal de orada.

HAYAT'IN ZOR ANLARI

Ve Hayat ile Hayal Umay'ın istediği üzerine podyumda fırtına gibi esiyor. Hayat, Hayat için Volkan'dan uzak durmaya çalışıyor. İdil podyuma çıkmaya hazırlanan Hayat'a büyük bir tuzak kuruyor. İdil, Hayat'a ilaç içiriyor. Hayat aşırı tedirgin haliyle herkesin dikkatini çekiyor.