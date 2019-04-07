Kardeş Çocukları 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hayat’a korkunç tuzak! (Kardeş Çocukları 10. son bölüm izle)

Kardeş Çocukları 10. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 10. bölümde; Umay büyük geceye hazırlanıyor. Hayat ve Hayal podyuma çıkacak. Umay’ın yeni atılımı Reşat’la bir kez daha arasını açıyor. Ümran, Cemal’i Yıldırım’dan uzak tutmaya çalışıyor. Umay’ın gecesinde güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ümran, Yıldırım’ın da radarından çıkmıyor. Hayat bu özel gecede İdil’in çok kötü oyununa geliyor. Peki Kardeş Çocukları ilk bölümde başka neler yaşandı? Kardeş Çocukları 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Kardeş Çocukları Star TV'de bu akşam son bölümü ile ekrana geldi. Kardeş Çocukları 10. bölümde; Ümran, Cemal'in kıskançlıkla yapabileceklerini biliyor. Bu nedenle de Yıldırım'ı korumak istiyor. Bu çaba adeta bir savaşa dönüşüyor. Hayat, Volkan'dan uzak durmaya karar veriyor. İdil ise Hayat'tan intikam almaya hazırlanıyor. O büyük gecede herkesi bir gerginlik bekliyor. Peki Kardeş Çocukları 11. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Kardeş Çocukları 10. son bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kardeş Çocukları 11. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cemal, Ümran'ın peşinden ayrılmıyor. Hatta evin önüne kadar geliyor. Ümran Hayat'I görünce arabaya binmek zorunda kalıyor. Yıldırım da uzaktan olanları izliyor ve onları takip ediyor. Yıldırım trafik polisi Ümran ve Cemal'I durdurmuşken arabasından inip ikisinin karşısına çıkıyor. Ümran, Cemal'I Yıldırım'dan uzak tutmak istiyor. Ümran bu zor sınav ile baş etmeye çalışıyor. Cemal'in Ümran'a karşı kıskançlığı daha da artıyor.

UMAY İLE REŞAT ARASINDA ŞİRKET KRİZİ

Umay ile Reşat arasında büyük bir kriz daha çıkıyor. Umay tekstil fikri ile ailede de ortalığı karıştırıyor. Lebriz Umay'ın şirket içinde şirket atılımından hiç hoşlanmıyor. Şirket krizi yeni sürprizler getiriyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

UMAY'IN BÜYÜK GECESİ

Umay Rezzan'ın gözüne Hayat'ı soka soka markasının tanıtımına hazırlanıyor. Hatta fikri de ondan aldığını söyleyen Umay hazırladığı koltuk kumaşlarından gençleri giydiriyor. Hayat ve Hayal de bu nedenle podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Umay'ın gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı büyük gece başlıyor. O gece de Ümran da güzelliği ile göz dolduruyor. Yıldırım gözlerini Ümran'dan alamıyor. Ümran ve Yıldırım arasındaki yüksek tansiyonu fark eden Rezzan'ın dikkatini Ümran'a veriyor. Bu arada Cemal de orada.

HAYAT'IN ZOR ANLARI

Ve Hayat ile Hayal Umay'ın istediği üzerine podyumda fırtına gibi esiyor. Hayat, Hayat için Volkan'dan uzak durmaya çalışıyor. İdil podyuma çıkmaya hazırlanan Hayat'a büyük bir tuzak kuruyor. İdil, Hayat'a ilaç içiriyor. Hayat aşırı tedirgin haliyle herkesin dikkatini çekiyor.