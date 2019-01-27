Kardeş Çocukları 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Umay kirli geçmişinden kaçamıyor! (Kardeş Çocukları 1. ilk bölüm izle)

Kardeş Çocukları 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Umay ile Ümran’ın birbirinden çok uçlarda yaşar. Ümran bir köydedir. Umay ise son derece lüks bir hayat sürer. Ancak geçmişi birbirine bağlı bu iki kadın için yeniden yüz yüze gelme vakti gelmiştir. Kardeş Çocukları ilk bölümde başka neler yaşandı? Kardeş Çocukları 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kardeş Çocukları Star TV'de bu akşam başladı. Kardeş Çocukları ilk bölümde; Umay ablası Ümran'ın sevdiği adamdan bir çocuk yapar. Bu çocuğu da Ümran'a bırakıp kaçar. Ümran Hayat ismini verdiği kızı ile hayata tutunmaya çalışır. Umay ise zengin bir adamla evlenip lüks içinde yaşamaktadır. Ümran'ın Hayat için evlendiği Cemal'in tüm eziyetlerine de katlanır. Ta ki kızını yaşlı bir adama vermeye kalkıncaya kadar. Kızını korumak için Cemal'i bıçaklar ama Cemal gözlerini açar açmaz Hayat'ı zincirleyip bir yıl kömürlükte tutar. Kardeş Çocukları 2. yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimizden Kardeş Çocukları 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

Kardeş olan Umay ve Ümran birbirinden çok farklı iki hayat yaşar. Ümran'ın kocası Cemal Ümran ve kızı Hayat'a dünyayı dare der. Hayal gördüğü şiddete rağmen babası sandığı Cemal'e baş kaldırmaktan geri durmaz. Ümran kızını korumak için her şeye göğüs gerer. Cemal, Hayat'a para için yaşlı biri ile ile evlendirmek isteyince ipler kopar.

UMAY'IN KARA KUTUSU

Umay, zengin bir adam olan Reşat ile evlenir. Kendini baştan yaratır Lüks içinde bir hayatı vardır. Onun da bir kızı vardır. Adı da Hayal. Umay geçmişini bir kutuda saklar. Hayal'in o kutuyu bulması ile geçmişin kapıları bir kez daha aralanır. Reşat'ın da bu kara kutudan haberi olur.

HAYAT KAÇMAK İSTİYOR

Hayat gece eline bir bıçak alıp Cemal'in odasına gider. Ama bir şey yapmaya cesaret edemez. Bıçağı yere atıp odadan çıkar. Cemal sabah uyandığında yerdeki bıçağı bulur, öfke ile anne kızın yattığı odanın kapısına saplar. Ümran kızının yaptığını anlar. Hayat annesine bir daha bunun olmayacağına söz verir. Hayat eşyalarını toplayıp gitmek ister. Annesine gidelim der. Ümran kızını vazgeçirmeye çalışır. Hayat, ‘senin gibi korkak değilim, teyzem gibiyim' der. Ancak Hayat teyzesinin öldüğünü zanneder. Bu sırada Cemal'in kız kardeşi kapıyı dinlemektedir. Ve koşarak ağabeyine kaçacaklarını haber vermeye gider.

UMAY'DAN HAYAL'E ÇOK AĞIR SÖZLER

Umay, dernek toplantısından yapılacak yardımın Karalılar Köyü'ne olduğunu öğrenince yine bir darbe alır. Buna karşı çıkar. Eşinin kız kardeşi Karalılar Köyü'ne yardım etmek ister. Hayal de halasından taraf olur. Umay eve döndüklerinde kızını aşağılar. Reşat da bu sözleri kulakları ile duyar.

HAYAT UMAY'IN KIZIYMIŞ

Ümran kızını kırdığı için onun gönlünü almak ister. Ve yıllar önce Hayat'ın kucağına bırakıldığı kömürlüğün kapısını açar. Umay, Yıldırım'dan olan kızı Hayat'I Ümran'a bırakıp kaçar. O sırada Cemal de Hayat'a karşılık aldığı parayı sayarken, Ümran ile Hayat'ın kaçma planlarından haberdar olur. Koşarak eve gider ve Ümran ile Hayat'I dövmek ister. Cemal, Hayat'a ya o adamla evlenirsin ya da bu taşla başını yararım deyince Ümran'ın gözü döner. Eline aldığı çapa ile Cemal'I yaralar.

CEMAL YAŞIYOR

Ümran'ı polis götürür. Umay haberlerden, Ümran'ın başına geleni görür. Hayat eve gitmiştir. Cemal hastaneden çıkar çıkmaz eve gidip Hayat'I döverek kömürlüğe götürür. Ayakklarını ve ellerini zincirler. Hayat zincirlerden kurtulmaya çalışır. Yardim çığlıklarında çare arar. Cemal geldiğinde, ‘bunu bana neden yapıyorsun' diye sorar. Cemal, Ümran'ın tüm sevgisini Hayat'ın aldığını söylüyor. Hatta ‘senin yüzünden çocuğumuz bile olmadı' diyor.

HAYAT BİR YILI KÖMÜRLÜKTE HAPİS GEÇİRİYOR

Ümran her görüş gününde kızını bekler. Hayat 2 aydır o kömürlükte hapistir. Hayat için kayıp ilanı verilmiştir. Ümran da bu haberi gazetede görür. Bir geçer ama Hayat hala o kömürlükte hapistir. Ümran, onu görmeye gelen Cemal'I sadece kızının nerede olduğunu öğrenmek için kabul eder. Cemal, Ümran'ın kızının kaçtığına inandırmak ister.

HAYAT KURTULUYOR

Hayat kömürlükte kaldığı zaman zarfında kaçmak için duvarı kazımaya başlar. Kazdığı yerden sesini duyurmayı başarır, ama Cemal'in gelişi yine engel olur. Ama çocukların merakı onları oraya yeniden getirir. Ama korkularına bir kez daha yenik düşüp kaçarlar. Ancak çocuklardan biri annesi ile döner. Kadın içeride Hayat'ın olduğunu görür ve jandarmaya haber verir. Cemal daha da ileri gider. Kömürlüğü yakmak için geri döner. Hayat'I öldürmeyi kafasına koymuştur. Tam kirbiti yaktığı anda jandarma gelir ve Hayat'I kurtarır. Cemal ‘daha işim bitmedi' diyerek götürürlür. Hayat perişan halde dışarı çıkarılır. Kameralar anbean olanları çeker.

UMAY'IN GEÇMİŞLE YÜZLEŞMESİ

Umay'ın partisinde şirketin reklam filminin görüntülenme anı geliyor. Ama o sırada anahabere çıkan Hayat'I görüyor. Umay bayılıyor. Ümran da o anları TV'den izliyor. Sonra da polis gelip Umay'I soruyor. Hayat'tan söz ediyorlar. Reşat ve herkesin önünde Umay'ın Ümmü olan ismini mahkeme kararı ile değiştirdiğini söylüyor.