Kardeş Çocukları 5. yeni bölüm 2. fragman yayında! Umay: Hazırım

Kardeş Çocukları 5. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ekrana geldi. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanında; Hayat annesinden nefret ettiğini psikologuna anlatıyor ve Ümran ile Umay bu sözleri duyuyor. Ümran adeta yıkılıyor ve eşyalarını toplayıp oradan gitmeye hazırlanıyor. Yıldırım, Ümran'ı görüyor ve onunla konuşmak için ısrar ediyor. Umay, Hayat'a Yıldırım Saner ve iki kız kardeşin hikayesini anlatmaya hazır olduğunu söylüyor. İşte Kardeş Çocukları 5. yeni bölüm fragmanları...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

KARDEŞ ÇOCUKLARI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Umay, yıllar sonra karşısında gördüğü Yıldırım ile hayatının sınavını veriyor. Ona hiçbir şey belli etmeyeye çalışsa da Hayat bir tuhaflık olduğunu anlıyor. Geçmiş ile ilgili soru işaretleri bulunan Hayat bu işin peşini bırakmayacağa benziyor.

YENİ HAYAT

Hayat, teyzesini oradan gitmeyeceğine dair ikna ediyor. Umay, Hayat'I vazgeçiremeyince onu kendi dünyasına adapte etmeye karar veriyor. Hayat'I kuaföre götürerek bambaşka birine dönüştürüyor. Hatta onunla davetlere katılmaya başlıyor.



VOLKAN İLE HAYAL YAKINLAŞIYOR

Hayat yeni görüntüsü ve mutlu görünmeye çalışan halleri ile Volkan'ın radarından kaçamaz. İki genç arasındaki yakınlaşma Hayal ile aralarındaki bağı da sınamaya başlar.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

ÜMRAN HAYAT İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Ümran köyde Cemal dehşeti yaşıyor. Ayrıca İstanbul'dan Karalılar'a gelen haberler, Ümran'ı harekete geçiyor. Kızının Umay'a benzeyip süslü püslü bir ‘kukla' olmasına tahammül edemeyen Ümran kızı için harekete geçiyor. Gururunu hiçe sayan Ümran yola düşüyor. İstanbul'a gelen Ümran kızını tanıyamıyor. Yeni Hayat'a karşı büyük bir öfke duyuyor.



YILDIRIM ÜMRAN'I TANIYOR

Ümran, Yıldırım ile karşılaşır. Üstelik Yıldırım onu tanımıştır ve adını söylediğinde Ümran bir şok daha yaşar. Yıldırım hem Hayat'a hem de Umay'a annesinin kim olduğunu da defalarca sorar.

CEMAL: BENİM ÖZGÜRLÜĞÜM SENİN ÖZGÜRLÜĞÜN

Cemal yüzünden zor günler geçiren Umay onunla konuşmak zorunda kalıyor. Cemil senin paran benim paran, senin özgürlüğün benim özgürlüğüm' diyerek ondan kurtulmanın kolay olmadığını bir kez daha Umay'a kanıtlıyor.

