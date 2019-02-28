Kardeş Çocukları 6. yeni bölüm 2. fragman: Umay, Hayat’ı sözleri ile zehirliyor! (Kardeş Çocukları 6. yeni bölüm fragmanı izle)

Kardeş Çocukları 6. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölüm fragmanında; Ümran, Hayat'ın ona karşı davranışlardan şüpheleniyor. Ama Hayat konuşmuyor. Cemil, Ümran'ı İstanbul'da buluyor. Umay, Cemil'in alnına silahı dayıyor. Ama Cemil kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söyleyerek, Umay'ın kaybedebileceklerini hatırlatıyor. İşte Kardeş Çocukları 6. yeni bölüm fragmanları...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yıldırım, Ümran’ı görünce dağlıyor. Hayat, annesine Yıldırım ile ilgili sorular soruyor. Ama Umay’ın gelişi ile iki kardeş kozlarını paylaşmaya başlıyor. Ümran Hayat’ın varlığından Yıldırım’n haberdar olmasına katlanamıyor. Umay, Ümran’ın onunla yüzleşmesini istiyor. Ümran Hayat’ın gerçek bir yüzü olmadığını söylüyor. Ümran o evde kalmayacağını söylüyor. Umay’ın tüm itirazlarına rağmen müştemilatta kalacağını söylüyor.

ÜMRAN DİK DURUŞUNDAN VAZGEÇMİYOR

Reşat kötüye giden sağlık durumunu Umay ile paylaşmak istemiyor. Yıldırım onunla konuşarak sağlığı hakkında fikirler veriyor. Yıldırım, Reşat’tan Hayat’ın başına gelenleri öğreniyor. Yıldırım çıkışta bir kez daha Ümran ile karşılaşıyor. Ümran koşarak oradan uzaklaşıyor. Müştemilata giden Ümran, Hayat’a orada kalacağını söylüyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

REŞAT: DÖNÜŞTE EVLİLİKLE İLGİLİ KARARIMI SÖYLEYECEĞİM

Reşat 3 günlüğüne Almanya’ya gideceğini söylüyor. Ayrıca dönüşte evlilikleri ile ilgili kararını da söyleyeceğini anlatıyor.

UMAY ÜMRAN RESTLEŞMESİ

Ümran ve Hayat’ın ardından Umay da müştemilata geliyor. Umay, Hayat’a Yıldırım meselesini anlatamayacağını bunu annesinin anlatacağını söylüyor. Ümran, Yıldırım’ın yıllar evvel köylerine göreve geldiğini ve asıl gerçeği Umay’ın anlatacağını söylüyor. Hayat annesine öfkelenerek oradan gidiyor. Umay, Ümran’nın dümeni ona bırakmasını söylüyor. Ümran’ın kararı kesin. Umay’a bir kez daha ders veriyor