Kardeş Çocukları 6. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı!(Kardeş Çocukları 5. son bölüm izle)

Kardeş Çocukları 5. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 5. bölümde; Umay ile Ümran, Hayat'ın eve dönüşü ile bir kez daha kozlarını paylaşıyorlar. Ümran orada kalmayı kabul ediyor ama müştemilatta kalacağını söylüyor. Umay geminin dümenini ele geçirmek istese de Ümran ona izin vermiyor. Yıldırım, Ümran ile konuşmak için fırsat kolluyor. Umay ise Yıldırım'ın eski konuları açmasını istemiyor. Hayat annesi ile teyzesinin sakladığı gerçekleri öğrenme isteğinden vazgeçmiyor. Peki Kardeş Çocukları ilk bölümde başka neler yaşandı? Kardeş Çocukları 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMAN/ÖNİZLEME YAYINLANDI

Kardeş Çocukları Star TV'de bu akşam başladı. Kardeş Çocukları 5. bölümde; Yıldırım, Ümran ile karşılaşınca ve Hayat’ın kim olduğunu öğrenince büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Reşat, Umay ile olan evlilikleri ile ilgili bir karar vermek üzere. Ümran, Hayat’ın psikologuna annesinden nefret ettiğini söylediğini kendi kulakları ile duyuyor. Yıldırım, Umay’ın engellemelerine rağmen Ümran’ın peşini bırakmıyor. Umay, Hayat’a annesi ve kendisi ile ilgili gerçekleri anlatacağını söylüyor. Kardeş Çocukları 6. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Haberimizden Kardeş Çocukları 5. Son bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yıldırım, Ümran’ı görünce dağlıyor. Hayat, annesine Yıldırım ile ilgili sorular soruyor. Ama Umay’ın gelişi ile iki kardeş kozlarını paylaşmaya başlıyor. Ümran Hayat’ın varlığından Yıldırım’n haberdar olmasına katlanamıyor. Umay, Ümran’ın onunla yüzleşmesini istiyor. Ümran Hayat’ın gerçek bir yüzü olmadığını söylüyor. Ümran o evde kalmayacağını söylüyor. Umay’ın tüm itirazlarına rağmen müştemilatta kalacağını söylüyor.

ÜMRAN DİK DURUŞUNDAN VAZGEÇMİYOR

Reşat kötüye giden sağlık durumunu Umay ile paylaşmak istemiyor. Yıldırım onunla konuşarak sağlığı hakkında fikirler veriyor. Yıldırım, Reşat’tan Hayat’ın başına gelenleri öğreniyor. Yıldırım çıkışta bir kez daha Ümran ile karşılaşıyor. Ümran koşarak oradan uzaklaşıyor. Müştemilata giden Ümran, Hayat’a orada kalacağını söylüyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

REŞAT: DÖNÜŞTE EVLİLİKLE İLGİLİ KARARIMI SÖYLEYECEĞİM

Reşat 3 günlüğüne Almanya’ya gideceğini söylüyor. Ayrıca dönüşte evlilikleri ile ilgili kararını da söyleyeceğini anlatıyor.

UMAY ÜMRAN RESTLEŞMESİ

Ümran ve Hayat’ın ardından Umay da müştemilata geliyor. Umay, Hayat’a Yıldırım meselesini anlatamayacağını bunu annesinin anlatacağını söylüyor. Ümran, Yıldırım’ın yıllar evvel köylerine göreve geldiğini ve asıl gerçeği Umay’ın anlatacağını söylüyor. Hayat annesine öfkelenerek oradan gidiyor. Umay, Ümran’nın dümeni ona bırakmasını söylüyor. Ümran’ın kararı kesin. Umay’a bir kez daha ders veriyor