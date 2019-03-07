Kardeş Çocukları 7. bölüm 2. fragman: ‘Bu evlilik bitti!’ (Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı izle)

Kardeş Çocukları 7. Bölüm 2. Fragman bugün ekrana geldi Yeni fragmanda; Reşat, Umay’a evliliklerinin bittiğini söylüyor. Hayal anne babasının boşanma haberi ile yıkılıyor. Ayrıca Volkan’a olan aşkını da itiraf ediyor. Ümran, Yıldırım ile konuşuyor ve Hayat’a bir şey anlatmasını istemediğini söylüyor. Ümran, Cemal’in mezarının açılmasını istiyor. Umay elinde iğne ile Cemal’e saldırıyor. Yıldırım da Umay’daki iğne ile neler yapabileceğini akıl edip harekete geçiyor. İşte Kardeş Çocukları 7. bölüm fragmanları…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

Hayat, annesi ile teyzesi arasında geçmiş de neler yaşandığını merak ediyor. Umay, Hayal'e gerçekleri anlatacağına söz veriyor. Hayat ve Umay geçmişten konuşuyorlar ama Umay gerçek hikayeyi anlatmıyor. Ümran ile yaşadıklarını çarpıtarak Hayal'i bir yalana inandırıyor. Umay, ‘Senin annen kardeşine ihanet etti, Yıldırım ile ben birbirimize aşıktık. Annen bir gecede onu benden aldı' diyor. Hayal duydukları karşısında büyük bir şok yaşıyor. Annesine olan öfkesi daha da artıyor. Umay'a ‘ben annemi nasıl affedeceğim' derken Umay bir de onu teselli ediyor.

YILDIRIM: ONUN ADINI HAYAT KOYMUŞSUN

Yıldırım ile Ümran kovalamaca sonrası konuşmaya başlıyorlar. Yıldırım geç kaldığı için özür diliyor. Ümran gurundan vazgeçmeyerek aşk evliliği yaptığını söylüyor. Yıldırım da evlendiği gün orada olduğunu söylüyor. Bu iki eski aşığın konuşmasını duyan bir de davetsiz misafir var. Ümran'ın Yıldırım'dan kaçarken yere saçtığı eşyaları gören Volkan istemeden de olsa konuşulanlara kulak misafiri oluyor. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan, Yıldırım'ın Ümran'ı Umay ile aldattığını öğreniyor. Bu sırada Yıldırım, Ümran'la konuşmasındaki cesareti Hayat'tan aldığını söylüyor. ‘Onun adını Hayat koymuşsun' diyerek geçmişi unutmadığını ima ediyor. Ümran, Yıldırım'a kapıyı göstererek ondan ve kızımdan da uzak durmasını istiyor.

CEMAL, ÜMRAN'IN PEŞİNDE

Ümran, pazarda bir şeyler satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Ümran'a saplantılı olan Cemal ise onu İstanbul'a kadar takip ediyor. Pazarda uzaktan Ümran'ı izleyen Cemal, Ümran'ın dikkatinden kaçmıyor. Cemal'i görünce afallayan Ümran korku içinde o tarafa doğru gidiyor ve bu sırada Yıldırım ile karşılaşıyor. Ümran gibi Umay da bir kez daha Cemal ile sınanıyor. Cemal'in alnına silah dayıyor. Cemal, Ümran'ın hayalinden başka kaybedeceği bir şey olmadığını söylüyor. Ayrıca Umay'ın kaybedeceklerini sıralıyor.

HAYAL İLE HAYAT KARŞI KARŞIYA

Volkan ile Hayat arasındaki yakınlaşma giderek ilerliyor. Bu çekimden rahatsız olan Hayal artık buna bir dur demek istiyor. Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya geliyor.

YILDIRIM'IN AİLESİ GELİYOR

Yıldırım, Ümran'dan vazgeçmemekte kararlı. Bu sırada ailesinin Amerikan'dan dönüşü ile hiç beklenmedik şeyler yaşanıyor. Sadece Ümran ile Umay için değil Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara neden oluyor.