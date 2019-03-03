Kardeş Çocukları 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Geçmiş gün yüzüne çıkıyor! (Kardeş Çocukları 6. Son bölüm izle)

Kardeş Çocukları 6. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 6. bölümde; Ümran, yıllar sonra Yıldırım’la yüz yüze geliyor. Gururundan ödün vermeyen Ümran, yaşadığı ihaneti bir kez daha Yıldırım’ın yüzüne vurmaktan da geri kalmıyor. Bu konuşmaya Volkan da tanık oluyor. Bu sırada Umay ise Hayat’ı bambaşka bir hikaye ile kandırıyor. Peki Kardeş Çocukları ilk bölümde başka neler yaşandı? Kardeş Çocukları 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kardeş Çocukları Star TV'de bu akşam başladı. Kardeş Çocukları 6. bölümde; Umay, ablasına yaptıklarını sanki kendi başına gelmiş gibi anlatıyor. Bu yalan Hayat'ın annesine olan öfkesini daha da arttırıyor. Volkan ile yakınlaşmaya devam eden Hayat, Hayal'in radarına takılıyor. İkili arasında ilk çatışma yaşanıyor. Ümran, İstanbul'da hayata tutunmaya çalışırken, Cemal'le bir kez daha karşılaşıyor. Ümran gibi Umay da Cemal ile yüz yüze geliyor. Ve Cemal'in alnına bu sefer silah dayıyor. Peki Kardeş Çocukları 7. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Kardeş Çocukları 6. Son bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kardeş Çocukları 7. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

Hayat, annesi ile teyzesi arasında geçmiş de neler yaşandığını merak ediyor. Umay, Hayal'e gerçekleri anlatacağına söz veriyor. Hayat ve Umay geçmişten konuşuyorlar ama Umay gerçek hikayeyi anlatmıyor. Ümran ile yaşadıklarını çarpıtarak Hayal'i bir yalana inandırıyor. Umay, ‘Senin annen kardeşine ihanet etti, Yıldırım ile ben birbirimize aşıktık. Annen bir gecede onu benden aldı' diyor. Hayal duydukları karşısında büyük bir şok yaşıyor. Annesine olan öfkesi daha da artıyor. Umay'a ‘ben annemi nasıl affedeceğim' derken Umay bir de onu teselli ediyor.

YILDIRIM: ONUN ADINI HAYAT KOYMUŞSUN

Yıldırım ile Ümran kovalamaca sonrası konuşmaya başlıyorlar. Yıldırım geç kaldığı için özür diliyor. Ümran gurundan vazgeçmeyerek aşk evliliği yaptığını söylüyor. Yıldırım da evlendiği gün orada olduğunu söylüyor. Bu iki eski aşığın konuşmasını duyan bir de davetsiz misafir var. Ümran'ın Yıldırım'dan kaçarken yere saçtığı eşyaları gören Volkan istemeden de olsa konuşulanlara kulak misafiri oluyor. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan, Yıldırım'ın Ümran'ı Umay ile aldattığını öğreniyor. Bu sırada Yıldırım, Ümran'la konuşmasındaki cesareti Hayat'tan aldığını söylüyor. ‘Onun adını Hayat koymuşsun' diyerek geçmişi unutmadığını ima ediyor. Ümran, Yıldırım'a kapıyı göstererek ondan ve kızımdan da uzak durmasını istiyor.

CEMAL, ÜMRAN'IN PEŞİNDE

Ümran, pazarda bir şeyler satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Ümran'a saplantılı olan Cemal ise onu İstanbul'a kadar takip ediyor. Pazarda uzaktan Ümran'ı izleyen Cemal, Ümran'ın dikkatinden kaçmıyor. Cemal'i görünce afallayan Ümran korku içinde o tarafa doğru gidiyor ve bu sırada Yıldırım ile karşılaşıyor. Ümran gibi Umay da bir kez daha Cemal ile sınanıyor. Cemal'in alnına silah dayıyor. Cemal, Ümran'ın hayalinden başka kaybedeceği bir şey olmadığını söylüyor. Ayrıca Umay'ın kaybedeceklerini sıralıyor.

HAYAL İLE HAYAT KARŞI KARŞIYA

Volkan ile Hayat arasındaki yakınlaşma giderek ilerliyor. Bu çekimden rahatsız olan Hayal artık buna bir dur demek istiyor. Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya geliyor.

YILDIRIM'IN AİLESİ GELİYOR

Yıldırım, Ümran'dan vazgeçmemekte kararlı. Bu sırada ailesinin Amerikan'dan dönüşü ile hiç beklenmedik şeyler yaşanıyor. Sadece Ümran ile Umay için değil Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara neden oluyor.