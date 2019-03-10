Kardeş Çocukları 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Umay’ın gözünü kan bürüyor! (Kardeş Çocukları 7. son bölüm izle)

Kardeş Çocukları 7. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 7. bölümde; Hayat’ın kara kedi şovu herkes için yeni biri dönemin kapılarını aralıyor. Yıldırım geçmişle yüzleşiyor ve Ümran’a yakınlaşmak için elinden geleni yapıyor. Umay bir yandan Reşat’ın evlilik bitirme kararı ile diğer yandan da Cemal ile uğraşıyor. Ayrıca Ümran’da Hayat ondan nefret ettiği için Umay’ı tehdit ediyor. Peki Kardeş Çocukları ilk bölümde başka neler yaşandı? Kardeş Çocukları 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kardeş Çocukları Star TV'de bu akşam başladı. Kardeş Çocukları 7. bölümde; Hayat ile Volkan arasında ipler bu sefer de iki kardeşin geçmiş hesaplaşması yüzünden geriliyor. Volkan tüm gerçekleri öğreniyor. Hayat ise gerçekleri tam tersi sanıyor. Tüm bu karşı duruşlara rağmen iki genç arasındaki çekim devam ediyor. Yıldırım, Ümran'ın duvarlarını yıkmak istiyor. Reşat boşanma kararını Umay'a açıklıyor. Umay, Cemal'i yok etmeyi kafasına koyuyor. Peki Kardeş Çocukları 8. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Kardeş Çocukları 7. Son bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kardeş Çocukları 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hayat, Volkan ve Hayal dışarı çıkıyorlar. Hayat alkolü fazla kaçırıyor ve Volkan onu toparlamaya çalışarak eve götürüyor. Aynı gece Yıldırım da annesi ile Umay'ların evine gidiyor. Umay arabadan sarhoş şekilde iniyor. Ümran kızının o halini görünce o da eve koşuyor. Hayat kapıdan girer girmez sarhoşluğu yüzünden herkes tarafından fark ediliyor. Hayat'düşman kardeşler nerede' diyerek içeri giriyor. Bu sırada Ümran arkasından gelerek kızına engel olmak istiyor. Umay durumu kurtarmak için yapabileceği bir şey olmadığı için çaresizlik içinde Hayat'ı izliyor. Yere düşen Hayat, emekleyerek Yıldırım'ın önüne kadar geliyor. Kedi taklidi yapan Hayat, annesine kediyi aradığını söylüyor. Yıldırım'ın önünde duran Hayat aradığı kara kediyi bulduğunu söylüyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında Yıldırım'a kara kedi diyen Hayat odasına götürülüyor.

HAYAT HERKESİ DAĞITIYOR

Volkan, Yıldırım'ı yolcu ederken neden Hayat'ın ona kara kedi dediğini bildiğini söylüyor. Ayrıca ‘neden o iki kadının yanı başındasın' diyerek de durumu anlamaya çalışıyor. Herkes gittikten sonra Reşat, Umay'a hesap sorarak ‘o kız ne ima etti'diyor. Hayat'ın sözleri Yıldırım'ı geçmişle ilgili ağır bir yüzleşmeye sürüklüyor. Umay daha durumu atlamamışken ikinci şoku Reşat'ın sözü ile yaşıyor. Reşat, Umay'a bu evliliğin bittiğini söylüyor. Reşat, Umay'ın Yıldırım'la ilgili bir şeyler sakladığından emin.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

ÜMRAN UMAY'I TEHDİT EDİYOR

Hayat, Ümran'a isyan ederek hayattaki tüm hatalarının sebebi olduğunu söylüyor. Ağlayarak annesine olan öfkesini kusan Hayat, Ümran'I mahvediyor. Ümran kızını Umay'ın doldurduğunu düşünüyor ve Umay ile konuşarak ‘eğer kızımı bile isteye bana düşman ettiysen kork benden' diyor.

ÜMRAN, CEMAL İLE İLGİLİ GERÇEKLERİN PEŞİNDE

Cemal, kardeşini kullanarak tehlikeli bir oyun oynuyor. Hayat'ın karşısına çıkmaktan da korkmayan Cemal, Ümran'ın gerçeklerin peşine düşmesine sebep oluyor. Ümran, kocasının mezarının açılmasını talep ediyor.

VOLKAN İLE HAYAT ARASINDA GERGİNLİK

Hayat ve geçmişi bir de Yıldırım'dan dinleyen Volkan, Umay yüzünden bir kez daha karşı karşıya geliyor. Ancak bu karşı karşıya gelişler onları birbirlerine çekmeye de devam ediyor. Volkan, Hayat'ın onu kıskandığını anlayarak Hayat'a daha da yakınlaşıyor.

UMAY CEMAL'İ YOK ETMEYE KARARLI

Yıldırım ve Umay ise hiç beklemedikleri bir sınav veriyorlar. Umay, Cemal'I bir iğne ile yok etmeye karar veriyor. Durumun farkında varan Yıldırım hemen harekete geçiyor.