Kardeş Çocukları 9. yeni bölüm 2. fragman: ‘Kızını kaybedeceksin!’

Kardeş Çocukları 9. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Ümran ile Umay arasında kavga büyüyor. Ümran, Umay'a hesap sorarak ona saldırıyor. Hayat Volkan ile konuşurken Hayal onları duyuyor. İdil'in ne gördüğünü soruyor. Umay, Ümran'a kızını kaybedeceğini söylüyor. Volkan Hayat ile büyük bir sınavdan geçiyor. İşte Kardeş Çocukları 9. yeni bölüm fragmanları...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 9. BÖLÜM FRAGMANI



KARDEŞ ÇOCUKLARI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hayal, Hayat onu ispiyonladığı için ona inanamadığını anlatıyor. Hayal bu olayla herkesin onu kandırdığını artık babasına bile güvenemediğini söylüyor. Hayat onu bunalarak diniyor ama Hayal onu sırtından bıçakladığını söylüyor. Hayat, Hayal’in bu konuşmasından sonra ona gerçeği açıklamayı düşünüyor. Konu Volkan’a geliyor. Hayal, Volkan’a aşık olduğunu Hayat’a açıklıyor. Volkan da bu sözlere kapıdan kulak misafiri oluyor.

UMAY’IN PLANI SARPA SARIYOR

Ümran Cemal’in mezarının açılması için başvururken, Umay Cemal’i yok etmeyi kafasına koyuyor. Elinde iğne ile Cemal’in kaldığı otele gidiyor. Yıldırım da bu sırada Umay’ın peşinden otele gidiyor. Umay büyük bir gerginlikle elinde tuttuğu iğne ile Cemal’e yaklaşıyor ve boynuna saplıyor. Cemal ‘ne yaptın sen’ diyerek durumu anlamaya çalışıyor. Umay'i panzehir karşılığında şifreyi istiyor. Yıldırım kapıyı çalıyor, Cemal koşarak kapıyı açıp ondan yardım istiyor. Reşat Umay’ın otelde olduğu bilgisini alıyor. Umay’ın peşine taktığı adamı Umay’ın otelde bir odaya çıktığını söylüyor. Yıldırım’a yakalanan Umay tüm gerçekleri açıklayacağını söylüyor. Ama bu sırada Reşat’ın gelişi Umay için işleri daha da zorlaştırıyor. Umay'ın kaderi, Yıldırım'ın iki dudağının arasındayken, Reşat'ın da gelmesiyle işler sarpa sarıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE

CEMAL İŞ BAŞINDA

Cemal, olayların içine daha çok dahil olup Yıldırım’ın peşine düşüyor. Ümran ise yavaş yavaş Cemal’in hayatta olduğuna emin oluyor. Yıldırım’ın karşısına çıkan Cemal ona Umay ile ilgili sorular soruyor. Savaşın ortasında kalan Yıldırım, hem Reşat'ın hem de Cemal'in hedefinde.

VOLKAN HAYAL’İ YIKIYOR

Hayal'in aşk itirafıyla sarsılan Volkan'ın verdiği karar, iki kızı da alt üst eden yeni bir dönemi başlatıyor. Volkan başka bir kadınla el ele hem Hayat’ın hem de Hayal’in karşısına çıkıyor. Ayrıca Hayat Volkan’a karşı çok cesur bir adım atıyor ve iki genç öpüşüyorlar.

CEMAL: KOCANA HOŞGELDİN

Ümran ile Umay arasında savaş yeniden kızışıyor. Ümran, Umay’ın Cemal ile bir işler karıştırdığını düşünüyor ve Kevser'i de bu nedenle sıkıştırıyor. Ümran'ın Cemal'in mezarını açtırmak için harekete geçtiğini öğrenen Umay sonunda esaretten kurtulmanın yolunu buluyor. Cemal'inse bambaşka planları var. Ümran’ın karşısına çıkıyor.