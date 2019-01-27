Kardeş Çocukları dizisinin konusu ne? İşte Kardeş Çocukları dizisinin oyuncu kadrosu…

Kardeş Çocukları dizisi bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor. Uzun zaman sonra ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ başrolde yer alıyor. Ona eşlik eden isim ise yine epeydir herhangi bir dizide görmediğimiz başarılı oyuncu Ayça Bingöl. Diziseverler yeni dizi Kardeş Çocukları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Peki Kardeş Çocukları dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte Kardeş Çocukları hakkında merak edilen bütün ayrıntılar...

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez’in paylaştığı Kardeş Çocukları bu akşam Star TV’de ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin senaryosunu Sırma Yanık yazıyor, yönetmenliğini Faruk Teber yapıyor. Çok iyi bir oyuncu kadrosunun bir araya geldiğini belirten Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu gibi güçlü kadın oyuncularının yanı sıra başarılı genç oyuncularının dizide bir araya geldiğini açıkladı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Ümran ve biricik kızı Hayat, adını kömür karasından alan Karalılar köyünde yaşayan sıradan bir anne kızdır. Derme çatma yuvalarına sığdırdıkları küçük mutlulukları, ailenin hastalıklı bir ruha sahip reisi Cemal'in gölgesindedir. Ümran, kızını kocasının eziyetlerinden korumak için kanatlarının arasından ayırmaz ama kolu kanadı geçmişten gelen ölümsüz bir sırla kırıktır. Hiçbir sır tek kişilik değildir. Ümran'ın hayatına damga vuran sırrın bir ucu, sıra dışı kimliğiyle adını dünyaya duyurmuş başarılı kalp cerrahı Yıldırım Saner'e, diğer ucu ise İstanbul cemiyetinin iddialı ‘'sosyetik güzeli'' Umay Karay'a çıkar. Kendini baştan yaratmış, güçlü evliliğiyle, geçmişini bir kalemde silip atmış olan Umay, soyadını alıp sınıf atladığı güçlü kocası Reşat ve kızları Hayal'le hayallerindeki hayatı yaşar. Taa ki; Ümran ve Hayat'ın bütün Türkiye'nin gözü önünde yaşadıkları trajediye kadar. Tüm gözleri, ülkenin küçük köyü Karalılar'a çeviren dehşetle birlikte, hem bambaşka hayatlar yaşayan anneler ve kızlarının hem de hayatının en büyük gerçeğinden habersiz yıllar sonra doğduğu topraklara ayak basan Yıldırım'ın dünyası değişmek üzeredir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMDİR?

Kardeş çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban ve Alara Turan yer alıyor.

YILDIRIM SANER – MEHMET ASLANTUĞ

Yıllar sonra, düşman kız kardeşlerin hayatına yeniden girdiğinde büyük bir sırla karşılaşacak!

ÜMRAN ÇETİN – AYÇA BİNGÖL

İhanetin en ağırıyla sınanan Ümran, kızı için düşmanına karşı yeni bir sınava hazır!

UMAY KARAY – NUR FETTAHOĞLU

Geçmişini yıllar sonra kanlı canlı karşısında bulmak, Umay Karay'ın en büyük kabusu olacak.

VOLKAN DEMİR – FURKAN ANDIÇ

Hayatını hiç bitmeyen bir partide gibi yaşayan Volkan'ın renkli hayat tarzı onun yüzüne taktığı, şeytan tüyü maskesidir sadece.

HAYAT ÇETİN – AFRA SARAÇOĞLU

Teyzesinin pırıltılı dünyasında, gerçek ve yalanın birbirine karıştığı yepyeni bir hayata adım atacak.

CEMAL ÇETİN – MURAT DALTABAN

Cemal, düşman kardeşlerin sırrını iki dudağının arasında taşıyor.

HAYAL KARAY – ALARA TURAN

Varlığını bile bilmediği kuzeni Hayat'a kavuşması, Hayal'i kökten değiştirecek.

AYÇA BİNGÖL BİR ANNEYİ CANLANDIRIYOR

Ayça Bingöl, dizide yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat (Afra Saraçoğlu)için adeta yaşam mücadelesi veren bir anneyi canlandırıyor. Genç yaşta kız kardeşi Umay’la (Nur Fettahoğlu) yolları ayrı düşen Ümran’ın hikayesi ekran başındaki izleyenleri sarsacak.

Canlandırdığı karakteri ilk kez anlatan Bingöl, dizinin ekrana gelmesini merakla bekleyen izleyicilerle ipuçlarını paylaştı; ” “Bir kasabada, bir köyde çok zorlu şartlar altında büyümüş, evlenmiş bir karakter. Bir kızı var. Hayatına büyük sırlarla ve büyük yüklerle devam etmiş ve o şekilde kızına sahip çıkmaya çalışmış..Bir şekilde, tesadüfen de olsa kız kardeşi ile bir araya gelme fırsatı yakalıyor ve aslında yarım kalmış bir durum tekrar yaşanmaya başlıyor..Kızı için yapmayacağı şey yok ama bir noktada da elinin kolunun bağlı olduğu bir durum var. O yüzden o çaresizliğin içinde çok bocalıyor ama elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her annenin yaptığı gibi…”

Sarsıcı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak olan dizide ünlü kalp cerrahı Yıldırım Saner’e hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, rolünü ve dizinin şifrelerini ilk kez açıkladı.

Aslantuğ, “Gold Film'le, Hanımın Çiftliği'nde yıllar önce birlikte çalışmıştık. Yönetmen Faruk Teber, Türkiye’de yönetmen olarak atmosfer kurma konusunda özel bir kaç insandan biridir. ” sözleriyle izleyenleri güçlü bir hikayenin beklediğinin müjdesini verdi.

MEHMET ASLANTUĞ İLK KEZ AÇIKLADI

Tıp dünyasının aktivist yanıyla dikkat çeken ünlü profesörü Yıldırım Saner’in gençlik yıllarında tanıdığı Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay’la (Nur Fettahoğlu)yeniden bir araya gelmesiyle dizide izleyiciyi şoke edecek sırlar ortaya çıkacak. Mehmet Aslantuğ, ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesinden çalışmaya başladığı karakteri şöyle anlatıyor;” Yıldırım Saner hipokrat yeminine layıkıyla bağlı bir adam. 10 küsur yıl Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da sadece hekim olarak şifa dağıtmak için dolaşmış bir doktor Yıldırım. Yıllar sonra Türkiye’ye dönüyor ve kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarla yüzleşiyor” diyor.