Kardeş Çocukları ekranlara veda ediyor! Final bölümü fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu'nun rol aldığı, Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi final yapıyor. Kardeş Çocukları 8 Ekim Salı günü yayınlanacak 21. final bölümü ile ekranlara veda edecek.

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kardeş Çocukları, yeni sezonda yayınlanan 3 bölümün ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan son bölüm fragmanında final ibaresi yer alıyor. Star ekranlarında Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu’lu kadrosu ile her hafta seyirci karşısına çıkan Kardeş Çocukları 21. bölümün ardından artık ekranlara gelmeyecek.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ

Kardeş Çocukları final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla yeni sezona başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Kardeş Çocukları gelecek hafta yayınlanacak 21. bölüm ile ekrana veda edecek.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay’ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat’tan şüphelenmeye başlar. Hayat’ın Harmancı inadı, Savaş’la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat’la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat’ın Umay’ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay’ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat’ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran’a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.

Annesini, Saner Yalı’sında bulmasıyla yıkılan Hayat’ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran’ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım’ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay’ın hem de Lebriz’in hedefindedir.

Umay ise Adnan’ın yakın markajındadır ve Yıldırım’ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan’ı Yıldırım’ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar. Annesinin Yıldırım’ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran’la köprüleri tamamen yıkar.

Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümektedir. Savaş, Hayat’a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat, ise Savaş’ın tepkisine rağmen Mert’in gizli gündemlerinin peşine düşer. Ümran’ın, Adnan’ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş’ın sürpriz iş birliği hem Umay’ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst edecek bir hal alır.