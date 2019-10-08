Kardeş Çocukları neden final yaptı? Kardeş Çocukları final izle

Kardeş Çocukları 21. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Yeni sezonda güçlü rakipleri karşısında reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen dizi final kararı aldı. Finalde Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yarattı. İşte Kardeş Çocukları final izleme linki...

Kardeş Çocukları final bölümünde; Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş'a sığınırken, Umay'ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay'dan Ümran'a doğru kırarken, Umay, Reşat'ın Hayat ve Yıldırım'la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran'ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL İZLE

Hayat, Savaş'a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat'ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım'a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran'ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir.

Yıldırım, Ümran'a hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar. Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan'ın Ümran'ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım'ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan'ın tüm dikkati artık Ümran'ın üzerindedir. Ümran, Hayat'ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı'da çalışmaya devam etmeye kararlıdır.

Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay'ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat'tan şüphelenmeye başlar. Hayat'ın Harmancı inadı, Savaş'la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat'la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat'ın Umay'ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay'ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat'ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran'a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.