Kardeş Çocukları yeni sezon ne zaman? Kardeş Çocukları yeni bölüm tarihi belli oldu

Kardeş Çocukları yayınlandığı ilk sezonunda izleyiciler tarafında beğeni topladı. Kardeş Çocukları 2. yeni sezon başlama tarihi belli oldu. Başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezonu için Cem Davran da kadroya katıldı. Peki Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Kardeş Çocukları dizisinin sezon finalinde; Yıldırım evladını bulduğunu sanıp Savaş'a sıkı sıkıya sarılıyor. Ümran, Umay tarafından tuzağa düştüğünü anlıyor ve Umay'a bunu yanına bırakmayacağını söylüyor. Zaten Umay'ın Savaş planı da yüzüne gözüne bulaşıyor. Umay, Ümran'a engel olmak için tabi ki plan yapıyor ama bu sefer Ümran da boş durmuyor. Umay, Reşat ile boğuşurken o da Yıldırım'a gerçekleri anlatan bir mektup yazıyor. Ümran Hayat'ı ve İstanbul'u terk etmeyi düşünürken Yıldırım'ın vurulması ile şok oluyor. Bu sıralarda aslında Umay da Reşat'ın gazabına uğruyor. Yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek isteyen Kardeş Çocukları dizisinin oyuncu kadrosuna da yeni isimler dahil oldu. İşte detaylar…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2.YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kardeş Çocukları, yeni sezonda, yeni bölümüyle 17 Eylül Salı 20.00'de Star'da. İlk sezonunda pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü de değişti. Yeni sezonda artık salı akşamları ekrana gelecek. Dizinin yeni sezonundan fragman ise yayınlanmadı.

CEM DAVRAN, KARDEŞ ÇOCUKLARI’NDA

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan “Kardeş Çocukları”na Cem Davran dahil oldu. Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide ‘Adnan’ karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Hayat İdil'in odasına girip kurcalamaya başlarken babaannesinin ansızın gelişi onu odaya hapsediyor. Rezzan eve erken geliyor çünkü Yıldırım torunu ile beraber eve geldiklerini söylüyor. Bu sırada Hayat'ın odasında notları bulan Ümran, Hayat'ın Yıldırım'ın evine gittiğini anlıyor ve o da oraya gidiyor. Ümran'ı kapıda Rezzan karşılıyor. Rezzan, Ümran'ın yeğenini görmeye geldiğini zannediyor. Ümran yaşananları hayretle izlerken Yıldırım yanında oğlu sandığı Savaş ile geliyor. Yıldırım, Savaş'ı oğlu olarak tanıtıyor. Ümran, Savaş'ı hayretle karşılıyor ve Umay'ın oyunu olduğunu hemen anlıyor. Umay Yıldırım'ın gerçekleri öğrenmesini artık daha çok istiyor.

REŞAT'IN GÖZÜ ÖFKESİ İLE KÖR OLDU

Reşat, Umay'ı arayarak hakkını ona vereceğini söylüyor ve şirkete çağırıyor. Reşat elindeki silahla ne yapacağı belli olmaz halde şirkete gidiyor. Tüm çalışanları da dışarı çıkarıyor. Umay geldiğinde şirketin boş oluşunu Reşat'ın hezimetini görmelerini istememesi olarak yorumluyor. İkili karşılaşıyorlar. Reşat hala çok sakin ve patron koltuğunu göstererek Umay'ı buyur ediyor. Umay zafer kazandığını zannederken Reşat'ın Umay'a olan öfkesi gözlerini kör ediyor.

ÜMRAN'DAN YILDIRIM'A İTİRAF MEKTUBU

Ümran Umay'a gidip Savaş'tan söz ederek hesap soruyor. Umay, Savaş'ı tutanının o olduğunu söylemek zorunda kalıyor. Ümran Umay'a Yıldırım'ı kandırmasına izin vermeyeceğini söylüyor. İki kardeş arasında büyük çekişme bir kez daha başlıyor. Bu sırada Savaş, Hayat ile tanışıyor. Hayat, Savaş'a ‘kimsin sen' diyor ve Savaş'ın Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğreniyor. Umay bu iki gencin tanışmasını hiç istemezken şimdi planı suya düşüyor. Ama Ümran'ı zapt etmek için de yeni bir plan yapıyor. Ancak bu sefer tahmin edemediği bir konu var o da Ümran'ın da bir plan yaptığı. Ümran, Yıldırım'a mektup yazarak Hayat'a veda ediyor. Mektubunda bu itirafın ona anneliğini kaybettirdiğini söylüyor. Eşyalarını toplayan Ümran elinde valizi ile önce Hayat'a sonra Yıldırım'a veda ediyor. Yıldırım daha ne olduğunu anlamadan silahlar konuşuyor. Bir arabadan üzerlerine ateş açılıyor. Yıldırım, Savaş'ı korumak için kurşunların hedefi oluyor.

Reşat artık Umay'a tahammül edemiyor. Sağlıklı düşünemez hale gelen Reşat'ın gözünü kan bürüyor. Artık duygularını saklayamayan Reşat, Umay'ı acı sonu ile yüzleştiriyor. Umay yerde gözleri açık boşluğa bakarken Reşat polisi arayarak karısını öldürdüğünü söylüyor.