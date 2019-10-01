Kardeş Çocukları’nda kimler oynuyor? Kardeş Çocukları konusu ve oyuncuları…

Kardeş Çocukları başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer alıyor. Beğeni toplayan ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkan dizi yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. İşte Kardeş Çocukları oyuncu kadrosu ve konusu…
KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI
Yıldırım Saner / Mehmet Aslantuğ
Ümran Çetin / Ayça Bingöl
Umay Karay / Nur Fettahoğlu
Hayat Çetin / Afra Saraçoğlu
Savaş Ekim / Berkay Hardal
Hayal Karay / Alara Turan
Rezzan / Çiğdem Selışık Onat
Adnan Harmancı / Cem Davran
KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel” Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
CEM DAVRAN, KARDEŞ ÇOCUKLARI’NDA
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan “Kardeş Çocukları”na Cem Davran dahil oldu. Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide ‘Adnan’ karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.