Kardeş Payı konusu ve oyuncuları… Kardeş Payı dizisinde kimler oynuyor?
Kardeş Payı dizisi yeniden ekranlara gelecek ve dizi hakkında birçok detay merak ediliyor. Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın başrollerini paylaştığı diziye dair detylar şu şekilde…
KARDEŞ PAYI KONUSU
Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir’dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda’dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda’nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35’inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir.
KARDEŞ PAYI OYUNCULARI
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Seda Bakan
Şinasi Yurtsever
Ayşe Kökçü
Ali İhsan Varol
Berfu Öngören
Sadık Gürbüz
Ayhan Taş
Korhan Herduran