Kardeş Payı konusu ve oyuncuları… Kardeş Payı dizisinde kimler oynuyor?

Kardeş Payı kadrosunda güçlü oyuncuları barındırıyor ve 2014 yılında ekranlarda olmasına rağmen halen yayınlandığında ilgi görüyor. Kardeş Payı'nda kimler oynuyor ve konusu ne?

Kardeş Payı dizisi yeniden ekranlara gelecek ve dizi hakkında birçok detay merak ediliyor. Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın başrollerini paylaştığı diziye dair detylar şu şekilde…

KARDEŞ PAYI KONUSU

Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir’dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda’dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda’nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35’inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir.

KARDEŞ PAYI OYUNCULARI

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Seda Bakan

Şinasi Yurtsever

Ayşe Kökçü

Ali İhsan Varol

Berfu Öngören

Sadık Gürbüz

Ayhan Taş

Korhan Herduran