Kardeşi açıkladı… İşte, hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in son durumu

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Prof. Dr. Yeşim Erbil, Instagram hesabından ağabeyleri Mehmet Ali Erbil ve Mustafa Erbil’in sünnet düğününde çekilen bir görüntüyü paylaştı. Evinde düşerek kaburgalarını kıran ve hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda tedavisi devam eden ağabeyi Mehmet Ali Erbil ile ilgili de son durumu paylaştı… Erbil, şöyle dedi:

“Hepimiz hastanedeyiz. Stabil kelimesi durumu en doğru anlatan kelime. Yeniden uyutuldu tüm bunlar organ fonksiyonlarını korumak için. Sabah bir hanım geldi dualar okuyarak. ‘Abin bana sahip çıktı korudu hep’ dedi. Bildiğimiz bilmediğimiz çok fazla dokunmuşluğu var. Hiçbir şey uzaktan görüldüğü gibi değil. Zamana ihtiyaç var bu süreçte. Bu sürenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama ben inanıyorum bize ve size dönecek. İnşallah güzel haberleri en kısa sürede veririz size.”