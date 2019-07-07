Kardeşim Benim 2 konusu ve oyuncuları: Kardeşim Benim nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2 konusu ve oyuncuları: Kardeşim Benim nerede çekildi?

Yayınlandığı dönemde sinemada 2 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen Kardeşim Benim 2016 yılında vizyona girmişt. Yayın macerasına televizyonda devam eden Kardeşim Benim’in başrollerinde Murat Boz, Burak Özçivit, ve Aslı Enver yer alıyor. Peki nerede çekildi?

Kardeşim Benim ilk filmde yakaladığı başarının ardından iki filmde de Murat Boz ve Burak Özçivit başrollerinde seyirci karşısına çıktı. Yine bir yol macerası ile seyirci karşısına çıkan Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildiği oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte filme dair detaylar…

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya’da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize’de çekildi.

KARDEŞİM BENİM KONUSU

iki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato’ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege’dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le (Pınar Deniz) evlenecektir.

Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle…

OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş Ozan Çelik