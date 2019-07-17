Kardeşim Benim konusu ve oyuncuları: Kardeşim Benim nerede çekildi?

Kardeşim Benim konusu ve oyuncuları: Kardeşim Benim nerede çekildi?

Yayınlandığı dönemde sinemada 2 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen Kardeşim Benim 2016 yılında vizyona girmişti. Yayın macerasına televizyonda devam eden Kardeşim Benim’in başrollerinde Murat Boz, Burak Özçivit, ve Aslı Enver yer alıyor. Peki Kardeşim Benim nerede çekildi?

Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı Kardeşim Benim bu akşam bir kez daha televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Eğlenceli bir yol hikayesini konu alan film izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kardeşim Benim nerede çekildi? Kardeşim Benim konusu ve oyuncuları…

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol hikayesi olan Kardeşim Benim filmi çekimleri Assos, İzmir ve İstanbul'da gerçekleşti.

KARDEŞİM BENİM OYUNCULARI

Burak Özçivit – Hakan

Murat Boz – Ozan

Aslı Enver – Zeynep Uysal

Ahmet Gülhan – Erkan Baba

Ferdi Sancar – Tato

Burak Satıbol – Bakkal

Gözde Mutluer – Ayşe

Nazan Kesal – Ayşe’nin annesi

KARDEŞİM BENİM FİLMİ KONUSU

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.

Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler…

Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.