Kardeşim Benim nerede çekildi? İşte Kardeşim Benim 2 oyuncuları ve konusu…

Kardeşim Benim nerede çekildi? İşte Kardeşim Benim 2 oyuncuları ve konusu…

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Kardeşim Benim 2 bu akşam TV'de olacak. Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver ve Nazlı Kesal'ın canlandırdığı Kardeşim Benim filminin ikincisi nerede çekildi? Kardeşim Benim oyuncuları kimler, konusu ne?

İlk film ile büyük başarı yakalayan Kardeşim Benim filminin ikincisi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Burak Özçivit, yapımcısı olduğu Kardeşim Benim’in nerede çekildiği oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte filme dair detaylar…

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya’da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize’de çekildi.

KARDEŞİM BENİM KONUSU

iki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato’ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege’dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le (Pınar Deniz) evlenecektir.

Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle…

OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş Ozan Çelik