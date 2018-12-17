Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Karius, Adriana Lima’yı takibe alınca… Hara’dan evlilik teklifi!
Karius, Adriana Lima’yı takibe alınca… Hara’dan evlilik teklifi!
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Türk yazar Metin Hara'yla ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'yı takibe aldı. Lima'dan Karius'u takibine karşılık gecikmedi.
Magazin 17 Aralık 2018 - 13:04

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden aşklarında geride bıraktığımız gün bir tatsızlık yaşayan Adriana Lima ve Metin Hara cephesinde ilginç gelişmeler yaşandı. Sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamaların ardından sevgilisi Metin Hara’yı takibe bırakan Adriana Lima’nın bu ilişkiyi bitirdiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konunun taraflarından Metin Hara ayrılık olmadığını ve çok yakında sevgilisinin yanına gideceğini söylese de yaşanan gelişmeler kafa karıştırdı. 2. Sayfa programının haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius’un takipleşmesi Metin Hara’yı harekete geçirdi.

 

LIMA’YA GELİN TACI GÖTÜRECEK

Hara, ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer’e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın, ayrıldığı iddia edilen Lima’nın yanına gidiyor.

İLGİLİ HABERAdriana Lima, Metin Hara'yı yalanladı
Son güncelleme: 13:57 - 17.12.2018
Etiketler