Karius, Adriana Lima’yı takibe alınca… Hara’dan evlilik teklifi!

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Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden aşklarında geride bıraktığımız gün bir tatsızlık yaşayan Adriana Lima ve Metin Hara cephesinde ilginç gelişmeler yaşandı. Sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamaların ardından sevgilisi Metin Hara’yı takibe bırakan Adriana Lima’nın bu ilişkiyi bitirdiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konunun taraflarından Metin Hara ayrılık olmadığını ve çok yakında sevgilisinin yanına gideceğini söylese de yaşanan gelişmeler kafa karıştırdı. 2. Sayfa programının haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius’un takipleşmesi Metin Hara’yı harekete geçirdi.

LIMA’YA GELİN TACI GÖTÜRECEK

Hara, ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer’e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın, ayrıldığı iddia edilen Lima’nın yanına gidiyor.