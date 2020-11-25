Karlie Kloss’tan ilk hamilelik pozu
Ünlü Victoria’s Secret modeli Karlie Kloss, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Ivanka Trump’ın eşi Jares Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan 28 yaşındaki ünlü model ilk hamilelik fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Joshua Kushner ile 2018 yılında evlenen Karlie Kloss, 2021’de ilk kez anne olacak.
Öte yandan Kloss, Trump ailesiyle akrabalığı olmasına rağmen ABD seçimlerinde Joe Biden’a oy verdiğini açıklamaktan çekinmemişti.
Üzerinde Joe Biden ve Kamala Harris yazan maskesi ile oy zarfını gösteren bir fotoğraf yayınlayan model, paylaşımına, “Oy verme planınız ne? Benimki bu – imzalı, mühürlü, (noter tasdikli) ve teslim edildi” yazmıştı.