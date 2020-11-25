Karlie Kloss’tan ilk hamilelik pozu

Anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü model Karlie Kloss, büyüyen karnını gösteren yeni bir poz paylaştı. Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan ünlü model, geçen ay bir video ile hamile olduğunu açıklamasının ardından ilk hamilelik fotoğrafını yayınlamış oldu.