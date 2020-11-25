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Karlie Kloss’tan ilk hamilelik pozu
Karlie Kloss’tan ilk hamilelik pozu
Anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü model Karlie Kloss, büyüyen karnını gösteren yeni bir poz paylaştı. Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan ünlü model, geçen ay bir video ile hamile olduğunu açıklamasının ardından ilk hamilelik fotoğrafını yayınlamış oldu.
Magazin 25 Kasım 2020 - 09:02

Ünlü Victoria’s Secret modeli Karlie Kloss, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Ivanka Trump’ın eşi Jares Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan 28 yaşındaki ünlü model ilk hamilelik fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Karlie Kloss

Joshua Kushner ile 2018 yılında evlenen Karlie Kloss, 2021’de ilk kez anne olacak.

Joshua Kushner-Karlie Kloss

Öte yandan Kloss, Trump ailesiyle akrabalığı olmasına rağmen ABD seçimlerinde Joe Biden’a oy verdiğini açıklamaktan çekinmemişti.

Karlie Kloss

Üzerinde Joe Biden ve Kamala Harris yazan maskesi ile oy zarfını gösteren bir fotoğraf yayınlayan model, paylaşımına, “Oy verme planınız ne? Benimki bu – imzalı, mühürlü, (noter tasdikli) ve teslim edildi” yazmıştı.

Son güncelleme: 09:04 - 25.11.2020